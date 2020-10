Müdafiə Nazirliyi daha bir video yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, videoda Azərbaycan Ordusunun əsgəri bayrağımızı Şuşada dalğalandıracaqlarını deyir:

“Yolumuz Şuşayadır! İnşallah, üçrəngli bayrağımızı Şuşada dalğalandıracağıq. Yaşasın Azərbaycan Ordusu! Yaşasın Ali Baş Komandan!”.

