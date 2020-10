“Qoşunlarımız əməliyyat şəraitinə tam olaraq nəzarət edir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi, polkovnik-leytenant Anar Eyvazov deyib.

Onun sözlərinə görə, düşmən havadan və qurudan darmadağın edilir:

“Qələbə bizilmlədir!” – deyə, A.Eyvazov bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.