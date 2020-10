İşğalçı Ermənistan ordusu döyüş meydanında ağır itkilər verməkdə davam edir.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin keçirdiyi əks-hücum əməliyyatı nəticəsində Ermənistanın daha bir yüksək rütbəli zabiti məhv edilib.



Ordumuzun sərrast atəşi ilə zərərsizləşdirilən erməni hərbçi 1978-ci il təvəllüdlü polkovnik-leytenant Aşot Çobanyandır.



