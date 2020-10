“Azərbaycanın igid oğlu - əsgər Solnsev Dmitri Aleksandroviç torpaqlarımızın Ermənistan işğalından azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. Onun 25 yaşı var idi. O, etnik rus olaraq çoxmədəniyyətli Azərbaycanın fəxri vətəndaşı idi. Nur içində yat, Dmitri!”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev özünün "Tvitter" hesabında yazıb.







You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.