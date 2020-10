Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov İsveçrəyə səfər edəcək.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, səfər oktyabr ayının 29-na planlaşdırılıb.

Səfər zamanı Azərbaycan XİN rəhbəri ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşəcək.

Görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi müzakirə ediləcək.

