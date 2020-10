Oktyabrın 26-da saat 08.00-dan yeni humanitar atəşkəs rejiminin elan olunmasına baxmayaraq Ermənistan silahlı qüvvələri növbəti dəfə əldə olunmuş razılaşmanı kobud surətdə pozub.



Bu barədə Metbuat.az-a Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.

