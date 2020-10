Azərbaycan Ordusunun bölmələri 26 oktyabr saat 08.00-dan qüvvəyə minmiş humanitar atəşkəs rejiminə bütün cəbhə boyu tam riayət edir.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Müdafiə Nazirliyi yayıb.

