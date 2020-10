İşğal olunmuş torpaqlamızın azadlığı uğrunda döyüşlərdə şəhid olmuş Azərbaycan Ordusunun hərbçisi Dmitri Solnsevlə vida mərasimi keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, vida mərasimi şəhidin evinin önündə təşkil edilib.

