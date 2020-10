Rusiyanın ən çox tanınan sosial mediya fenomenlərindən olan Mixail Litvin lüks avtomobilini benzin tökərək yandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun bu videosuna milyonlarla baxış gəlib. Fenomen avtomobili boş bir əraziyə apararaq yandırıb.O, bunu avtomobildə tez-tez təkrarlanan nasazlıq olduğu üçün etdiyini bildirib. Avtomobili yandırdıqdan sonra isə Litvin manqal yandıraraq kabab bişirib.

Görüntülər bəzi istifadəçilər tərəfindən müsbət qarşılanmayıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

