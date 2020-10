Yeni humanitar atəşkəs rejimini pozmaqda davam edən Ermənistan silahlı qüvvələri Ağcabədi rayonunun ərazisini yenidən artilleriya atəşinə tutub.



Bu barədə Metbuat.az-a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

