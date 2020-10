Kolleclərin boş yerlərinə qəbul olunanların qeydiyyat müddəti uzadıldı

Tam (11 illik) orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinin boş qalan plan yerlərinə qəbul olunan abituriyentlərin qeydiyyat müddəti 27 oktyabr saat 17:00-dək uzadılır.

Bu barədə Metbuat.az-a Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib. Verilən məlumata görə, abituriyentlərin qəbul olunduqları təhsil müəssisələrində qeydiyyatı onlayn qaydada həyata keçirilir.

Müəyyən olunmuş müddətdə qeydiyyatdan keçməmək abituriyentin müvafiq ixtisasa yerləşdirilmədən imtina etməsi kimi qiymətləndiriləcək və onun qəbul haqqında əmri təhsil müəssisəsinə göndərilməyəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.