Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan xalqa səslənərək Fransa istehsalı olan malları boykot etməyə çağırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə lideri bildirib:

"Avropa ölkələrində İslam və müsəlman düşmənliyinin vəba kimi cəmiyyətə sirayət etdiyini görürük. Müsəlmanlara aid iş yerləri, evlər və məktəblər hücuma məruz qalır. Buradan millətimə səslənirəm, Fransa markası olan malları almayın".

Mənbə: Haber7

