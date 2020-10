Xocalı rayonunun Çanaqçı kəndinin (keçmiş Əsgəran rayonunun Avetaranots) guya Azərbaycan Ordusu tərəfindən atəşə tutulması barədə Ermənistanın yaydığı məlumatın heç bir əsası yoxdur və yalandır.

Bu barədə Metbuat.az-a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

"Qoşunlarımız bütün cəbhə boyu yeni humanitar atəşkəs rejiminə əməl edir".

