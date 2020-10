Düşmən şəkillə koordinatları necə əldə edir? - Sabiq briqada komandiri cavab verdi

"Düşmənin analitik mərkəzi fəaliyyət göstərir. Bizdə də belə mərkəz var. Biz də sosial şəbəkələrin hamısını izləyirik. Orada hər sahə üzrə mütəxəssislər oturur. Bütün bu məlumatlar nəzərdən keçirilir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri ehtiyatda olan polkovnik, sabiq briqada komandiri Şair Ramaldanov deyib.

Onun sözlərinə görə, telefon vasitəsilə hərbi təyinatlı çəkilişlər aparılıbsa, onun koordinatlarını öyrənmək çətin məsələ deyil: "Biz bilirik ki, bütün telefonlar izlənilə bilir. Şəkilin çəkildiyi ərazi üzrə telefondan koordinatları götürmək olur. Məlumatlar hamısı toplanaraq düşmənin analitik mərkəzdə təhlil olunur. Qısa bir zaman lazımdır ki, həmin koordinatlar atəş vasitəsinə ötürülsün və ora zərbə endirilsin.

Şəkillərlə müəyyən etmək olur ki, görüntülər hansı təpə, hansı yüksəklikdə lentə alınıb. Buna görə, heç kim hərbçilərin şəkil və videolarını paylaşmamalıdır. Çünki belə olan halda hərbçilərimizin həyatı təhlükəyə atılır. Belə hadisələr olub ki, şəkil çəkiləndən sonra həmin əraziyə atəş zərbələri endirilib və orada insan tələfatı olub".(Baku.ws)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.