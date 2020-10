Pakistan Fransaya nota verdi

Pakistanın Xarici İşlər Nazirliyi Fransanın İslamabaddakı səfirliyinə Parisdəki antiislam kampaniyası ilə əlaqədar etirazını bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, oktyabrın 26-da yayılan məlumata görə Pakistan XİN Fransanı “insan azadlığı adı altında sistematik olaraq islamofobiya kampaniyası aparmaqda” ittiham edib.

Nazirlik Məhəmməd peyğəmbərlə bağlı təhqiredici şəklin yayılmasını və “Quranın təhqir edilməsini” kafirlik adlandırıb.

Məlumat üçün bildirək ki, oktyabrın 25-də Pakistanın baş naziri İmran Xan Fransanın prezidenti Emmanuel Makronu fransalı müəllim Samuel Patinin qətlindən sonra etdiyi açıqlamaya görə sərt tənqid edib.

