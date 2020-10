Mədəniyyət Nazirliyi Ermənistanın təxribatları ilə bağlı xarici ölkələrə müraciət ünvanlayıb

Mədəniyyət nazirinin birinci müavini, Mədəniyyət nazirinin vəzifələrini icra edən Anar Kərimov 100-dən çox xarici ölkənin mədəniyyət sahəsinə məsul qurumunun rəhbərinə bu il sentyabrın 27-dən Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycana qarşı həyata keçirilən hücumlarla bağlı məktub ünvanlayıb.

Mədəniyyət Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, məktubda sentyabrın 27-dən başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin cəbhə xəttində genişmiqyaslı hərbi təxribat törətməsi, Azərbaycanın döyüş mövqelərini və yaşayış məntəqələrini ağır artilleriyadan atəşə tutması barədə məlumat verilib.

Nəticədə qadınlar və uşaqlar da daxil olmaqla dinc sakinlər arasında çox sayda ölən və yaralananların olduğu, həmçinin mülki obyektlərə, yaşayış binalarına, müxtəlif tikililərə, o cümlədən maddi mədəni irs nümunələrinə ziyan dəydiyi bildirilib.

Qeyd olunub ki, Ermənistan silahlı qüvvələri cəbhəboyu zonada yerləşən yaşayış məntəqələri ilə yanaşı münaqişə zonasından uzaqda yerləşən, Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncə şəhərini dəfələrlə ballistik raket atəşinə tutub.

Məktubda, həmçinin BMT Təhlükəsizlik Şurasının işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərinin azad edilməsi ilə bağlı 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələrinin qeyd-şərtsiz icra olunmasının vacibliyi qeyd olunaraq, Ermənistanın mülki əhali və obyektləri, tarixi abidələri hədəfə almasının beynəlxalq humanitar hüququn, o cümlədən "Silahlı münaqişə zamanı mədəni sərvətlərin qorunması haqqında" 1954-cü il Haaqa Konvensiyası və onun 1999-cu ildə imzalanmış İkinci Protokolunun, "Dünya mədəni və təbii irsinin mühafizəsi haqqında" UNESCO-nun 1972-ci il Konvensiyasının, hərbi münaqişələr zamanı mülki şəxslərin qorunması ilə bağlı 1949-cu il Cenevrə konvensiyaları və Əlavə Protokollarının, "Arxeoloji irsin mühafizəsi haqqında" 1992-ci il Avropa Konvensiyasının və digər beynəlxalq hüquq normalarının kobud şəkildə pozulmasının bu ölkənin təcavüzkar siyasətini davam etdirməsinin göstəricisi olduğu qeyd olunub.

Məktubun sonunda dünya ictimaiyyəti tərəfindən Ermənistanın beynəlxalq hüquqa zidd əməllərinin pislənməsinin və Ermənistan tərəfindən Azərbaycan torpaqlarının işğalına son qoyulması üçün səy göstərilməsinin vacibliyi vurğulanıb.

