Erməni əsgərlər döyüşməkdən imtina edir, mövqelərini tərk edirlər.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial mediada erməni əsgərlərinin yeni görüntüləri yayılıb. Görüntülərdə erməni əsgərlərinin mübahisə etdiyi, daha sonra mövqelərini tərk etdikləri görünür.

Sözügedən videonu təqdim edirik.

