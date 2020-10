Gəncəyə raket atılan anın görüntülərində yerə yıxılan sakin sağdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, təhlükəsizlik kameralarından əldə olunan görüntülərdə bir kişinin partlayış baş verən an özünü yerə atdığı nümayiş edilmişdi.

Türkiyənin TV100 telekanalı Gəncə sakini Müşfiq Cümşüdoğlu ilə xüsusi reportaj hazırlayıb. M. Cümşüdoğlu necə sağ qalması haqqında ətraflı danışıb.

Sözügedən videonu təqdim edirik.

