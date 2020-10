Gözəllik salonundakı erməni qızlara surpriz - VİDEO

Azərbaycanlı hakerlər - Azərbaycanın Kiber Ordusu (Azerbaijan Cyber Army) - Ermənistanın paytaxtı İrəvanda yerləşən gözəllik salonun müşahidə kamerasına müdaxilə edərək, Azərbaycanın dövlət himnini səsləndiriblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, salonda qeydə alınan görüntülərdə diqqət çəkən məqam oradakı qadınların hərbi forma geyinməsidir.



Qeyd edək ki, sosial şəbəkə istifadəçiləri hərbi forma geyinən qadınların gözəllik salonunda olmasına ironik yanaşıblar. Bəlli olub ki, əslində bu forma “döyüşə getmək üçün” deyil, təbliğat üçün qızlara geyindirilib.



Onların “gözəl” görünmələrinə isə xüsusi diqqət yetirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.