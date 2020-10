Oktyabrın 26-sı gün ərzində və 27-nə keçən gecə Azərbaycan Ordusunun keçirdiyi fəaliyyətlər nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin 18-ci motoatıcı diviziyasının ön idarəetmə məntəqəsi məhv edilib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, ölənlər arasında diviziyanın qərargah rəisi polkovnik Sergey Şakaryan da var.

