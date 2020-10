Hazırda ön cəbhədə vuruşan zabitimiz Cahangir Əlibəyzadənin oğlu dünyaya gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, çəkisi 2,8 kq, boyu 49 sm olan körpəyə atası Atilay adını verib.

Atilay bu gün 41 yaşı tamam olan zabit atasının həm də doğum günü hədiyyəsidir.

Mövzu ilə bağlı videomaterialı təqdim edirik:

