Vətən müharibəsinin 1 ayı tamamlandı- Azad olunmuş kəndlərin TAM SİYAHISI

Bu gün Qarabağın işğaldan azad edilməsi uğrunda başlayan Vətən Müharibəsinin 1 ayı tamam olur.

Metbuat.az xatırladır ki, 27 sentyabrda Qarabağ cəbhəsinin müxtəlif istiqamətlərində başlayan müharibənin elə günündəcə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri uğurlu hərbi əməliyyatlarla 27 ildir düşmən tapdağı altında qalan bir sıra yaşayış məntəqələrimizi azad etdi. Və sonrakı günlərdə də bu uğurların davamı gəldi...



Cəbrayıl, Füzuli, Xocavənd, Zəngilan, Qubadlı, Laçın, Kəlbəcər rayonlarının əraziləri kəndbəkənd düşmən tapdağndan xilas edildi. Artıq 100-dən çox yaşayış məntəqəmiz Ordumuzun nəzarətindədir.



Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev dünən AzTV vasitəsilə xalqa müraciətində Zəngilan, Cəbrayıl və Qubadlı rayonlarının işğaldan azad edilmiş yaşayış məntəqələrinin yeni siyahısını açıqladı.



Bu siyahıdan sonra adları rəsmən azad edilmiş yaşayış məntəqələri kimi keçən kənd, qəsəbə və şəhərlərin sayı bir qədər də artdı.



Modern.az saytı sentyabrın 27-dən oktyabrın 27-nə kimi Ermənistanın işğalından azad olunmuş yaşayış məntəqələrinin tam siyahısını təqdim edir:



27 sentyabr



Füzuli rayonu:



Qaraxanbəyli kəndi,

Qərvənd kəndi,

Horadiz kəndi,

Yuxarı Əbdürrəhmanlı kəndi.



Cəbrayıl rayonu:



Böyük Mərcanlı kəndi,

Nüzgar kəndi.



Kəlbəcər rayonu:



Ağdərə və Murovdağ istiqamətlərində yüksəkliklər.



3 oktyabr



Tərtər rayonu:



Suqovuşan kəndi,

Talış kəndi,



Cəbrayıl rayonu:



Mehdili kəndi,

Çaxırlı kəndi,

Aşağı Maralyan kəndi,

Şəybəy kəndi,

Quycaq kəndi.



Füzuli rayonu:



Aşağı Əbdürrəhmanlı kəndi



4 oktyabr



Cəbrayıl rayonu:



Cəbrayıl şəhəri,

Karxulu kəndi,

Şükürbəyli kəndi,

Çərəkən kəndi,

Daşkəsən kəndi,

Horovlu kəndi,

Mahmudlu kəndi,

Cəfərabad kəndi,

Yuxarı Maralyan kəndi,

Dəjəl kəndi,

Şıxalıağalı kəndi,

Sarıcallı kəndi,

Məzrə kəndi.



9 oktyabr



Xocavənd rayonu:





Hadrut qəsəbəsi,

Sur kəndi.



Tərtər rayonu:



Çaylı kəndi.

Füzuli rayonu:



Yuxarı Güzdək kəndi,

Gorazıllı kəndi.



Cəbrayıl rayonu:



Qaracallı kəndi,

Süleymanlı kəndi,

Əfəndilər kəndi,

Qışlaq kəndi.



14 oktyabr



Füzuli rayonu:



Qaradağlı kəndi,

Xatunbulaq kəndi,

Qarakollu kəndi,



Xocavənd rayonu:



Bulutan kəndi,

Məlikcanlı kəndi,

Kəmərtük kəndi,

Təkə kəndi,

Tağaser kkəndi.



15 oktyabr



Füzuli rayonu:



Arış kəndi.

Cəbrayıl rayonu:



Doşulu kəndi.



Xocavənd rayonu:



Düdükçü kəndi,

Edilli kəndi,

Çiraquz kəndi.

Edişə kəndi.

16 oktyabr



Xocavənd rayonu:



Xırmancıq kəndi,

Ağbulaq kəndi,

Axullu kəndi.



17 oktyabr



Füzuli rayonu



Füzuli şəhəri,

Qoçəhmədli kəndi,

Çimən kəndi,

Cuvarlı kəndi,

Pirəhmədli kəndi,,

Musabəyli kəndi,

İşıqlı kəndi

Dədəli kəndi.





18 oktyabr





Cəbrayıl rayonu



Xudafərin körpüsü.



19 oktyabr



Cəbrayıl rayonu:



Soltanlı kəndi,

Əmirvarlı kəndi,

Maşanlı kəndi,

Hasanlı kəndi,

Alıkeyxalı,

Qumlaq kəndi,

Hacılı kəndi,

Göyərçin Veysəlli kəndi

Niyazqullar kəndi,

Keçəl Məmmədli kəndi,

Şahvəlli kəndi.

Hacı İsmayıllı kəndi

İsaqlı kəndi.



20 oktyabr



Füzuli rayonu:



Dördçinar kəndi,

Kürdlər kəndi,

Yuxarı Əbdülrəhmanlı kəndi,

Qarğabazar kəndi,

Aşağı Veysəlli kəndi,

Yuxarı Aybasanlı kəndləri.



Cəbrayıl rayonu:



Safarşa kəndi,

Həsənqaydı kəndi,

Fuğanlı kəndi,

İmanbağı kəndi,

Daş Veysəlli kəndi,

Ağtəpə kəndi,

Yarəhmədli kəndi.



Xocavənd rayonu:



Ağcakənd kəndi,

Mülküdərəkəndi,

Daşbaşı kəndi,

Günəşli kəndi,

Vəng kəndi.



20 oktyabr



Zəngilan rayonu:



Havalı kəndi,

Zərnəli kəndi,

Məmmədbəyli kəndi,

Həkəri kəndi,

Şərifan kəndi,

Muğanlı kəndi,

Zəngilan şəhəri.



21 oktyabr



Füzuli rayonu:



Gecəgözlü kəndi,

Aşağı Seyidəhmədli kəndi,

Zərgər kəndi.



Cəbrayıl rayonu:

Balyand kəndi,

Papı kəndi,

Tulus kəndi,

Hacılı kəndi,

Tinli kəndi.

Zəngilan rayonu:



Mincivan qəsəbəsi,

Xurama kəndi,

Xumarlı kəndi,

Sarıl kəndi,

Babaylı kəndi,

Üçüncü Ağalı kəndi,

Hacallı kəndi,

Qırax Müşlan kəndi,

Üdgün kəndi,

Turabad kəndi,

İçəri Müşlan kəndi,

Məlikli kəndi,

Cahangirbəyli kəndi,

Baharlı kəndi.



22 oktyabr



Füzuli rayonu:



Mollavəli kəndi

Yuxarı Rəfidinli kəndi,

Aşağı Rəfidinli kəndi.



Cəbrayıl rayonu:



Sirik,

Şıxlar,

Məstəlibəyli,

Dərzili kəndləri.

Zəngilan rayonu:



Kolluqışlaq kəndi,

Malatkeşin kəndi,

Kənd Zəngilan kəndi,

Genlik kəndi,

Vəliqulubəyli kəndi,

Qaradərə kəndi,

Çöpədərə kəndi,

Tatar kəndi,

Tiri kəndi,

Əmirxanlı kəndi,

Qarqulu kəndi,

Bartaz kəndi,

Dəlləkli kəndi,

Ağbənd qəsəbəsi.



23 oktyabr



Xocavənd rayonu:



Dolanlar kəndi,

Bünyadlı kəndi.



Cəbrayıl rayonu:



Dağ Tumas,

Nüsüs,

Xələfli,

Minbaşılı,

Daş Veysəlli.



Zəngilan rayonu:



Vənədli kəndi,

Mirzəhəsənli.



24 oktyabr



Qubadlı rayonu:



Zilanlı,

Kürd Mahrızlı kəndi,

Muğanlı kəndi,

Alaqurşaq kəndi.



25 oktyabr



Zəngilan rayonu:



Birinci Alıbəyli kəndi,

İkinci Alıbəyli kəndi,

Rəbənd kəndi,

Yenikənd kəndi.

Cəbrayıl rayonu:



Qovşudlu kəndi,

Sofulu kəndi,

Dağ Maşanlı kəndi,

Kürdlər kəndi,

Hovuslu kəndi,

Çələbilər kəndi.

Qubadlı rayonu:



Padar kəndi,

Əfəndilər kəndi,

Yusifbəyli kəndi,

Çaytumas kəndi,

Xanlıq kəndi,

Sarıyataq kəndi,

Mollabürhan kəndi,

Qubadlı şəhəri.

