Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimin qondarma "müdafiə naziri" Cəlal Arutyunyan ağır yaralanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə erməni mediası məlumat yayıb.

Separatçı rejimin "rəhbəri" Arayik Arutunyan onun yerinə Michael Albert Arzumanyanı "təyin edib".

