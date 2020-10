Erməni hərbçilər özbaşına qaldı - Qarabağdakı hərbi hissənin komandanlığı qaçdı

Azərbaycanın işğal altında olan Qarabağ bölgəsindəki Ermənistan hərbçilərinin ərzaq və başqa bu kimi ehtiyaclarının ödənilməsində yaranmış problemlə bağlı yayılan videogörüntülər qalmaqala səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumatı "Sputnik Armeniya" yayıb.

Polis bildirib ki, hərbi hissənin komandanlığı döyüş bölgəsindən qaçıb və həmin əsgərləri taleyin hökmünə buraxıblar. Məlumata görə, hərbçilər döyüş bölgəsində komandirsiz qaldıqlarından ərazini özbaşına tərk ediblər.

Hadisə ilə bağlı polis araşdırma aparır.

