Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Hollandiya "Azadlıq Partiyası" sədri Girt Vildersi məhkəməyə verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, səbəb Vildersin bir neçə gün əvvəl "Tvitter" hesabında Ərdoğanın karikaturasını paylaşmasıdır. Bu barədə Türkiyənin "Habertürk" xəbər agentliyi məlumat verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.