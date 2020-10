SON DƏQİQƏ: Azərbaycanda məşhur jurnalist vəfat etdi

“Sumqayıt” qəzetinin baş redaktoru, Əməkdar jurnalist Qüdrət Məlikov 79 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az bildirir ki, Azərbaycanın ilk mətbu orqanı olan "Əkinçi" qəzetinin naşiri Həsənbəy Zərdabinin nəslindən olan Qüdrət Məlikov saysız-hesabsız publisistik yazıların və oçerklərin müəllifidir.

2005-ci ildə Azərbaycan milli mətbuatının 130 illiyi münasibətilə Azərbaycan Respublikasının Əməkdar jurnalisti fəxri adına layiq görülüb.

Sumqayıt şəhərinin 60 illiyi münasibəti ilə 16 noyabr 2009-cu ildə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə "Tərəqqi" medalı ilə təltif olunub.

Allah rəhmət eləsin!

