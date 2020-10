Sivil əhalini və jurnalistləri hədəf alan ermənilərin atdığı raket bu dəfə də jurnalistlər üçün təhlükə yaradıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycanın işğaldan azad etdiyi Suqovuşanda çəkiliş aparan jurnalistlər təhlükə ilə qarşılaşıb. Ermənistan qüvvələrinin atdığı raket ərazidə olan "Euronews" jurnalistlərinin yaxınlığından keçib. Bu zaman jurnalistlərin avtomobili xoşbəxtlikdən nəzarətdən çıxmayıb.

Atılan raket həmin an açıq olan kameralarla görüntülənib.

Mənbə: TRT Haber

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.