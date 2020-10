Rusiyanın Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov koronavirusa yoluxmuş şəxslə ünsiyyətdə olduğu üçün özünü təcrid edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya XİN-in informasiya və mətbuat departamenti məlumat verib.

Bildirilir ki, Lavrov özünü yaxşı hiss edir. Onun planlaşdırılmış görüşləri və səfərləri təxirə salınıb.

