FIFA-nın prezidenti Canni İnfantinoda koronavirus aşkarlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 50 yaşlı funksionerin testi müsbət nəticə verib.

İnfantinoda xəstəliyin yüngül simptomları var. O, özünü təcrid edib və ən azı 10 gün karantində qalacaq. Təşkilatın rəhbəri ilə təmasda olan şəxslərə də məlumat verilib.

Qeyd edək ki, Canni İnfantino 2016-cı ildən FIFA-nın prezidentidir.

