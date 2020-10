Ordumuz tərəfindən məhv edilən qondarma “Dağlıq Qarabağ Respublikasının” “müdafiə naziri” Cəlal Arutunyanın vurulduğu avtomobilin görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı foto sosial şəbəkələrdə paylaşılıb.

Qeyd edək ki, Ermənistan silahlı qüvvələri ilə bərabər humanitar atəşkənin pozulmasında fəal iştirak etmiş C.Arutyunyan Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin uğurlu əks-hücum əməliyyatı nəticəsində fiziki olaraq məhv edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.