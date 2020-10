Humanitar atəşkəs rejimini pozan Ermənistan silahlı qüvvələri dinc sakinlərimizi raket atəşinə tutmaqda davam edir.

Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat Xidmətindən Metbuat.az-a bildirilib ki, oktyabrın 28-da saat 10:15-də düşmən “Smerç” yaylım atəşli reaktiv sistemindən Tərtər şəhərini və rayonunun ərazisini atəşə tutub.

Xəsarət alanlar yoxdur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.