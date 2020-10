Azərbaycan Ordusu Ermənistandan Bərdənin qisasını alıb. Belə ki, düşmənə məxsus hərbi texnika məhv edilib.

Metbuat.az həmin görüntüləri təqdim edir:

Qeyd edək ki, Ermənistanın ötən gün Bərdəyə raket atması nəticəsində 4 mülki şəxs həlak olub, 13-ü isə yaralanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.