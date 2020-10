İran parlamentinin sədri Məhəmməd Bağır Qalibaf koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə spiker özü bildirib. “Parlament Aparatının əməkdaşlarından biri koronavirusa yoluxmuşdu. Gecəyarısı isə mənim testimin nəticələri bəlli oldu. Nərticə pozitivdir”, - deyə o bildirib.

Hazırda karantinə alınan Qalibaf vəzifəsinin icrasını davam etdirmək niyyətində olduğunu deyib.

Mənbə: İSNA

