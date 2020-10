İşğalçı erməni ordusu bu dəfə də özünün uydurduğu yalanla dünya mediasına gülünc obyektinə çevrilməyə davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, ermənilər azərbaycanlı meyxanaçını Mehman Əhmədlini Azərbaycan ordusunun snayperçisi kimi qələmə verərək "öldürdüklərini" açıqlayıblar. Bu barədə "Novosti Armenii" səhifəsində məlumat yayılıb.

(Big.az)

