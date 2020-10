Ermənilər Bərdəni yenidən raket atəşinə tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, atılan raketlərdən biri avtomobilin üzərinə düşüb. Nəticədə avtomobil yanıb.

Hadisə nəticəsində ölənlərin olduğu bildirilir. (Apa)

