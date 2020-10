Humanitar atəşkəs rejimini kobud şəkildə pozan Ermənistan silahlı qüvvələri Bərdə şəhərini "Smerç” yaylım atəşli reaktiv sistemindən atəşə tutur.

Müdafiə Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, ölən və xəsarət alanlar var, mülki infrastruktura ziyan dəyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.