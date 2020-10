Ermənilər Bərdəni yenidən raket atəşinə tutub.

Hadisə nəticəsində ölənlər və yaralananlar var. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, Ermənistan tərəfi Bərdə rayonunun mərkəzini "Smerç" raketi ilə atəşə tutub.

Metbuat.az terrorun yaşandığı yerdən videogörüntünü təqdim edirik.

