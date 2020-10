Humanitar atəşkəs rejimini kobud şəkildə pozan Ermənistan silahlı qüvvələri oktyabrın 28-də saat 14.40-dan etibarən Goranboy və Tərtər rayonlarının ərazisi atəşə tutur.

Bu barədə Metbuat.az-a Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.

