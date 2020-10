Yüksək gəlginlik elektirik xəttində təmir işlərinin aparılması ilə əlaqədar olaraq hazırda Nobel prospekti "ASAN Xidmət"in yaxınlığında yerləşən işıqfor işləmir.

Bu barədə Metbuat.az-a Bakı Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib.

Məlumatda sürücülərdən işıqforların işi bərpa edilənədək ərazidəki yol nişanlarının tələbini və nizamlanmayan yolayrıcını keçmə qaydalarını əsas tutaraq hərəkət etmələri xahiş olunur.

