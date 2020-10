Düşmənin bu gün Bərdəyə raket hücumu nəticəsində həlak olanların adları AÇIQLANDI

Ermənilərin bu gün Bərdəyə raket hücumu nəticəsində həlak olan şəxslərin adları məlum olub.

Metbuat.az xəbər həmin şəxslərin adlı siyahısını təqdim edir:

Bərdə rayonu Lənbəran kənd sakini, 1961-ci il təvəllüdlü Qasımova Solmaz Sədrəddin qızı

Lənbəran kənd sakini, 1950-ci il təvəllüdlü Süleymanov Hümbət Süleyman oğlu

Bərdə şəhər sakini, 1969-cu il təvəllüdlü Mustafayeva Leyla Elmir qızı

Çələbilər kənd sakini, 1972-ci il təvəllüdlü Mirzəliyev Çərkəz Xanlar oğlu

Ağdam şəhər sakini, 1972-ci il təvəllüdlü Hüseynova Gülşən Mehrab qızı

Çələbilər kənd sakini, 1950-ci il təvəllüdlü Mirzəliyeva Tükəzban Çərkəz qızı

Bərdə şəhər sakini, 1983-cü il təvəllüdlü Allahverdiyev Əsgər Mahir oğlu

Bərdə şəhər sakini, 1990-cı il təvəllüdlü Cəfərov Amil Fazil oğlu

Nifçi kənd sakini, 1969-cu il təvəllüdlü Hacıyev Fazil Hacı oğlu

Bərdə şəhər sakini, 1975-ci il təvəllüdlü Əhmədov Mirsaqi Yusif oğlu

Bərdə şəhər sakini, 1990-cı il təvəllüdlü Kazımov Dəyanət Tahir oğlu

Kürdborakı kənd sakini, 1986-cı il təvəllüdlü Əliyev Sadiq Sahib oğlu

Bərdə şəhər sakini, 1984-cü il təvəllüdlü Abbasov Ruslan Məhəmməd oğlu

Bərdə şəhər sakini, 1977-ci il təvəllüdlü Xıdırov İntiqam Ələmdar oğlu

Gəncə şəhər sakini, 1991-ci il təvəllüdlü Şəfiyev Rəşad Vaqif oğlu

Ağdam rayonu, Quzanlı qəsəbə sakini, 1990-cı il təvəllüdlü İsmayıllı Vasif Vaqif oğlu

Bərdə şəhər sakini, 1940-cı il təvəllüdlü İsgəndərov Yalçın Rizvan oğlu

Bərdə şəhər sakini, 1947-ci il təvəllüdlü Quliyev Ağamoğlan Bəylər oğlu

Bərdə şəhər sakini, 1988-ci il təvəllüdlü İsmayılov Fuad İsa oğlu

Bərdə şəhər sakini, 1971-ci il təvəllüdlü Mustafayev Məhərrəm Ənvər oğlu.

