Türkiyənin Hatay şəhərində dünən başlayan meşə yanğınında alovlar İskəndərun əyalətindəki fabrikə yaxınlaşıb. Fabrikin təxliyyəsi zamanı isə meydana gələn burulğan avtomobili havaya qaldırıb. Bir müddət havada qalan avtomobil sonra yerə çırpılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, burulğanın havaya qaldırdığı avtomobilin sürücüsü, fabrikin baş meneceri Selma Yılmaz xəsarət alıb, onun beli qırılıb.

Hadisənin anbaan görüntülərini təqdim edirik.

