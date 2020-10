Bu gün Ermənistanın Bərdəyə hücum anının görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ermənistanın Bərdədə törətdiyi terror nəticəsində 21 nəfər həlak olub, 70 nəfər yaralanıb.

Qeyd edək ki, ölənlərdən 5-i qadındır, yaralananların isə 8-i uşaq, 15-i qadındır, bundan başqa, raket zərbələrinin təsirindən 30-dan artıq mülki infrastruktur obyektinə, dinc sakinlərə məxsus 20-dən artıq fərdi yaşayış evlərinə və 22 nəqliyyat vasitəsinə xüsusilə külli miqdarda ziyan dəyib.

