Prezident İlham Əliyev rəsmi "Twitter" səhifəsində 29 Oktyabr Türkiyənin Cümhurriyət Bayramı ilə bağlı təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyevin rəsmi "Twitter" səhifəsində edilən paylaşımda deyilir:

"Türkiyə Cümhuriyyət Bayramı. Bir millət, iki dövlət. Qardaş Türkiyə xalqını təbrik edirik!"

