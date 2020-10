“Türkiyə Cümhuriyyətinin elan edilməsinin 97-ci ildönümündə Can Qardaşımızı Cümhuriyyət Bayramı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edir, səmimi qəlbdən hər zaman azad və firavan yaşamasını diləyirik”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) tvitter səhifəsində qeyd olunub.

“Dünyaya örnək Qardaşlığımız var olsun! Cumhuriyetimizin 97 Yılı Kutlu Olsun”, - qeyd olunub.

