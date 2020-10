Təcili: Ermənistanın 3-cü ordu korpusunda üsyan başladı - VİDEO

Ermənistanın 3-cü ordu korpusunun alaylarından birində qiyam baş verib. Bu korpus Ermənistanın şimalında və şimal-şərqində, Azərbaycanla sərhəddə yerləşir.

Metbuat.az xəbər verir ki, muzdlular (dəqiq desək, müqavilə ilə orduda olanlar) kollektiv şəkildə Dağlıq Qarabağdakı döyüş bölgəsinə göndərilmək əmrinə tabe olmaqdan imtina ediblər.

Korpus komandiri Qriqori Xaçaturov özü prosesə müdaxilə üçün polka gəlib. İstisna deyil ki, bu saatlarda qiyam vəhşicəsinə yatırılacaq. Mənbəmiz bildirir ki, hərbçilərdən bəzilərinin qohumları artıq korpusun qərargahında toplanmağa başlayıblar.

Xatırladırıq ki, Azərbaycan ordusu silahlarını yerə qoyan erməni birləşmələrinin həyatına və onlarla ləyaqətli rəftara zəmanət verməyə hazırdır. Bu, dəfələrlə elan edilib.(Musavat.com)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.