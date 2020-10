Ermənistanda son sutka ərzində yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyasına 2 383 yoluxma halı qeydə alınıb, 29 nəfər ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ermənistanda indiyə kimi koronavirusa yoluxanların sayı 85 034 nəfərə, xəstəlikdən ölənlərin sayı isə 1 272 nəfərə çatıb.

Xəstəlikdən sağalanların sayı 53 257 nəfərdir.



Mənbə:Sputnik Armeniya

