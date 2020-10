Daha 51 erməni hərbiçisi məhv edildi - SİYAHI

Ermənistan daha 51 erməni işğalçının məhv edildiyini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, erməni tərəfinin rəsmi məlumatına görə, son sutka ərzində Azərbaycan ordusu daha 51 erməni işğalçısını məhv edib.

Həmin siyahını təqdim edirik:

Arsen Samvel Malintsyan -1973 -cü il

Ehtiyat Marutyan Vrezh Artavazd -1970-ci il

Şahbazyan Ara Xaçatur -1980-ci il

Gorgyan Gorg Armeni- 1999-cu il

Qaribyan Seyran Srap -1998-ci il

Xaçatryan Samvel Gorgi -1999 ci il

Norp Armen Gasparyan -1998-ci il

Xaçatryan Jivan Roberti, 1994 -cü il

Tsatryan Andranik Serzhik- 1987-ci il

Ovannisyan Arsen Yeghishe 1983- cü il

Serobyan Zakar Suren -1997-ci il

Andranik Serob Grigoryan - 1996 ci il

Ehtiyat Rafaelyan Harutyun Vrezh- 1992-ci il

Zakaryan Edgar Szaki -2002-ci il

Sarkisyan Rubik Aramayis- 2000 ci il

Isahak Arthur Gharibyan- 2001-ci il

Ehtiyat Danielyan Arayik Sarukhan, -1979 cu il

Ehtiyatda olan əsgər Melikyan Garik Suren -1991-ci il

Aharon Andranik Movsisyan -1989-cu il

Reservist Arshaluys Alexan Chobanyan -1978-ci il

Titizyan Hovhannes Lyova-1999 cu il

Melkonyan Harutyun Mkrtich- 2001-ci il

Arman Samvel Tovmasyan- 1999-cu il

Janoyan Agajan Arshaluys- 2002-ci il

Torosyan Karen Arayik,- 2001- ci il

Xaçatryan Narek Rafik, - 2000- ci il

Fidanyan Garnik Lendrush- 2001- ci il

Sahakyan Paylak Serzhik -2000- ci il

Avetisyan Harutyun Aşot- 2000- ci il

Martirosyan Armen Edgar- 2001 ci il

Tyonyan Noy Lyov- 2001- ci il

Karen Misak Arakelyan -2000- ci il

Sahakyan Ağasi Tigran- 2000- ci il

Samvel Sedrak Ayrapetyan -2001 ci il

Asoyan Leon Xaçik- 2000- ci il

Xaçatryan Arman Aram- 2000-ci il

Aghababyan Artsrun Vasili-1999- cu il

Harutyunyan Mikael Koryun -2001- ci il

Alaverdyan Samvel Vardan- 2002- ci il

Ovannisyan Artyom Mesrop -2000- ci il

David Samvel Harutyunyan -2000- ci il

Xaçatryan Mher Mnatsakan- 2001- ci il

Grigor Arthur Poghosyan- 2001- cil il

Varagyan Goris Mkhitar-2001ci il

Karen Karapet Batmanyan-2001-ci il

Simonyan Arman Gorgi- 2002-ci il

Beybutyan Hovhannes Spartak-1997-ci il

Danielyan Mushegh Vardan- 2001-ci il

Armen Edik Harutyunyan- 2001-ci il

Nahapetyan Eric David,- 2000-ci il

Sergey Zhora Sarkisyan -2001-ci il

Mənbə:News.am

