Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramovun Cenevrə şəhərinin səfərinin vaxtı sabaha dəyişdirilib.

Metbuat.az Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) Mətbuat xidməti idarəsinə istinadən xəbər verir ki, hazırda həmsədrlərdən yeni tarixlə bağlı təsdiq gözlənilir.

Qeyd edək ki, bu gün Cenevrədə C.Bayramovun ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədrləri ilə görüşü planlaşdırılırdı.

