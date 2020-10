"Utanın, girin yerə!" - Məşhur aparıcı ÜSYAN ETDİ

Tanınmış aparıcı Alidə Mustafayeva sosial mediadakı paylaşımı ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aparıcı sosial mediada bəzi məşhurların ölkədə baş verən hadisələrə biganə yanaşmasında yazıb. O, bzəilərini qınayaraq:

"Cəbhədə müharibə getdiyi bu vaxtda, əsgərlər torpaq və can savaşı apardığı bu vaxtda poza verib şəkil çəkdirib özünü göstərənlər. hər fürsətdə müharibədən öz xeyirlərinə istifadə edənlər, efirlərdə və sosial şəbəkələrdə meymunluq edənlər, sözüm sizədir: "Utanın, girin yerə!" Ən azından şəhidlərimizə görə 1-2 ay bunu etməyin!" sözlərini yazıb.

(big.az)

