Səudiyyə Ərəbistanının Ciddə şəhərində Fransa səfirliyinə hücum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, səfirliyin təhlükəsizlik işçisinə "kəskin bir alətlə" hücum edilib. Hadisə ilə bağlı 1 nəfərin saxlanıldığı bildirilir.

Qeyd edək ki, Fransa prezidenti Emanuel Makronun müsəlmanlarla bağlı son çıxışları İslam ölkələrində sərt reaksiyaya səbəb olub. Bir çox ölkələr Fransa markalarını boykot ediblər.

Mənbə: Hurriyet

